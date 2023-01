Sampaoli reconoce haber llamado a Bryan Gil

La llegada de Danjuma procedente del Villarreal hace que el Tottenham esté nuevamente a ceder a Bryan Gil, al que el pasado mercado invernal mandó al Valencia. Ahora el atacante de 21 años podría regresar al Sevilla.

Sobre ello ha sido preguntado Jorge Sampaoli en rueda de prensa. El técnico del Sevilla ha reconocido que en su día contactó personalmente con el futbolista: «Entra en mi perfil porque yo lo llamé personalmente el año pasado en Marsella. Me parece un jugador que nos daría cosas por banda, pero son situaciones que, del querer a la posibilidad real, yo ya no participo».

Jorge Sampaoli también habló del frustrado fichaje de Reine-Adelaide: «Me parecía que tenía mucho potencial y luego su condición. Su condición no me compete. No soy quién para evaluar eso. Yo trabajo con los jugadores que tengo, sigo recuperando algunos que seguían inactivos por lesión y lo demás es de otra área».

Bryan Gil podría llegar al Sevilla y otros futbolistas dejar el equipo

Por último, sobre el tema de las salida, Jorge Sampaoli comentó: «No tengo ninguna comunicación sobre eso. No manejo el mercado y todos los nombres que han transcurrido han sido situaciones que no se han concretado. Yo desconozco de todo eso, de En-Nesyri, de Papu... Yo vengo, entreno a los que tengo y si mañana me dicen que uno no está, prepararé al que esté. No tengo la posibilidad de opinar ni saber, porque no intervengo ahí».

Cuestionado abiertamente sobre Thomas Delaney y Papu Gómez, que podrían salir, declaró: «Thomas viene de lesión muy larga, como Papu. Vienen entrenando con el grupo muy poco y la forma no es la ideal, como Lucas. Son jugadores utilizados por la necesidad. No contamos con muchos jugadores y tenemos que hacerles protagonizar».