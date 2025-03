El equipo que negocia la vuelta de Laporte a Europa

Tras dos temporadas en Arabia Saudí, Aymeric Laporte podría renunciar al año de contrato que le resta en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo para regresar a Europa y no comprometer así su presencia en el próximo Mundial. Esto es algo que quiere aprovechar el Olympique de Marsella, que ya habría iniciado negociaciones para hacerse con el central de 30 años.

Así lo asegura L’Equipe, por lo que Aymeric Laporte podría regresar a Europa para jugar en Francia, país aque abandonó en 2009 para ingresar en las categorías inferiores del Athletic. Y precisamente volver al conjunto vasco era la prioridad del defensor. Sin embargo, en ausencia de un movimiento por parte del Athletic, Aymeric Laporte negocia con el Olympique de Marsella.

Descontento en Arabia Saudí, Laporte podría recalar en el Olympique de Marsella

Dejando entrever que no estaba contento en Arabia Saudí, el internacional español dijo en una entrevista para el diario AS: “La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos”.

“Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto”, añadió.

Cuestionado entoncespor la posibilidad de volver al Athletic, Aymeric Laporte dijo: “Soy seguidor y socio del Athletic. Tengo un contrato aquí de tres años. Hay detalles que no me gustan aquí como he dicho y llegado un momento dado se podría plantear”.