Se postula para ser su entrenador: “Claro que me gustaría entrenar al Betis”

El que fuera futbolista del Betis y del Real Madrid, Robert Jarni, ha reconocido que el conjunto verdiblanco atraviesa una verdadera criris. Aún así, pese a que le gustaría dirigir al equipo andaluz, ha afirmado que sería «injusto» que el club de las Trece Barras echase a Manuel Pellegrini.

En una entrevista para La Tercera, Robert Jarni señaló sobre el Betis: «Pasa por una verdadera crisis. Basta con ver los últimos partidos para darse cuenta de que algo pasa, pero yo no sé lo que ocurre en el vestuario, entre los jugadores o si el mensaje del técnico está siendo entendido».

«Hay cosas que no están funcionando. Hace menos de dos meses hizo un partidazo contra Atlético de Madrid, le pasó por encima, a pesar de que ganó solo por 1-0. Todos lo hemos visto. Pellegrini es un buen entrenador y estoy seguro que tiene los argumentos para sacar al equipo de esto», afirmó en el citado medio chileno.

“Pellegrini es un gran entrenador, un señor que conoce muy bien el fútbol, así que tampoco podemos dudar de su capacidad. Sé que encontrará las respuestas”, insistió Robert Jarni,

«Yo dejaría a Pellegrini en el Betis, sin duda. Sería una injusticia sacarlo ahora. Tengo la mejor impresión del chileno. Le queda mucho crédito y así piensan los dirigentes en el Betis», reveló el croata.

A Jarni le gustaría entrenar al Betis

Aún así, Rober Jarni admitió que le gustaría dirigir al conjunto verdiblanco: «Claro que me encantaría entrenar al Betis, porque me identifico mucho con el Betis, pero ahora hay un entrenador trabajando y no sería ético que yo me pusiera a hablar de eso en este momento». Y es que el croata se siente «muy conectado al Betis» porque pasó «tres años maravillosos allí».

Curiosamente, por declarar públicamente su amor al equipo andaluz, Robert Jarni fue cesado como seleccionador Sub-17 de Croacia. «Se enfrentó en la Europa League con el Dinamo Zagreb, en febrero, y cuando me preguntaron a cuál iba a apoyar, yo dije que al Betis, porque yo con Dinamo de Zagreb no tengo nada. Fue una decisión injusta, yo nunca dije nada contra el equipo croata. Yo no sé qué piensan ahora de eso en la federación y no me interesa», indicó al respecto para finalizar.