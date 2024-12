¡Ofertón por Iker Muniain!

Iker Muniain, que meses atrás recalaba a coste cero en San Lorenzo tras acabar contrato con el Athletic, podría emprender una nueva aventura. Si bien el atacante de 31 años ha estado a la altura, la temporada del conjunto argentino ha sido decepcionante tanto en lo deportivo como en lo interno. Esto es algo que querría aprovechar Botafogo para llevarse a Iker Muniain a Brasil.

Así lo ha desvelado el periodista César Luis Merlo, que habla de una oferta importante desde lo económico que ya maneja el entorno del ex del Athletic. De llegar a un acuerdo con Iker Muniain, Botafogo, que es bicampeón de la Copa Libertadores y el Brasileirão, deberá hacer lo propio con San Lorenzo; y es que el futbolista de 31 años tiene contrato con el conjunto argentino hasta diciembre de 2025.

Iker Muniain ha disputado hasta la fecha 14 partidos con San Lorenzo, con el que ha marcado 3 goles y repartido una asistencia, registros que no han pasado desapercibidos para Botafogo.

¿Cambiará Muniain Argentina por Brasil?

Tras acabar contrato con el Athletic, Iker Muniain hizo público su deseo de jugar en Argentina. Aunque el atacante soñaba con hacerlo en River Plate, finalmente firmó con San Lorenzo. “Siento una felicidad enorme de poder estar aquí”, dijo tras concretarse su fichaje.

“Todo lo que vi me encantó, me ilusionó. Cuando uno es jugador y ve a la hinchada de un equipo tan grande como la de San Lorenzo y esa creatividad que ellos tienen y cómo alientan al equipo me remueve por dentro y me dan muchas ganas de vestirme de corto y empezar a jugar”, aseveró Iker Muniain.