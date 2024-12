Tras descartar hacer prácticas en el Celta, se ofrece ahora para entrenar al conjunto gallego

Aleksandr Mostovoi, leyenda del Celta de Vigo que en su día también jugó en el Alavés, se prepara en la academia de la RFU para obtener la licencia de entrenador. Si bien el conjunto gallego le ofreció la posibilidad de hacer prácticas en Vigo, el ruso descartó marcharse al extranjero, motivo por el que finalmente las realizó en el Dinamo de Moscú bajo la tutela de Marcel Lichka.

Aún así, y aunque Claudio Giráldez tiene contrato hasta 2027, Aleksandr Mostovoi no se ha querido cerrar ninguna puerta cuestionado en RB Sport por la posibilidad de entrenar al Celta de Vigo en el futuro. “Nunca debes pensar en el futuro y no debes renunciar a nada. Porque en esta vida todo es posible y todo puede ser. Conozco perfectamente el español. Pero, de nuevo, el conocimiento del idioma en nuestro tiempo no es lo más importante”, respondió el de San Petersburgo.

Aleksandr Mostovoi jugó un total de 286 partidos con el Celta de Vigo, con el que marcó 72 goles y repartió 37 asistencias.

Las declaraciones de Claudio Giráldez tras la última derrota del Celta de Vigo

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, dijo que, pese a la reciente derrota ante el Sevilla por 1-0, su equipo hizo "muchas cosas bien" y que "es el camino para que lleguen los resultados fuera de casa".

"El gol es un resumen de lo que nos está pasando fuera de casa. Tras el 1-0 se ha jugado poco. Es injusto, pero nos vamos a casa de vacío, aunque estoy orgulloso del equipo pese a la derrota”, destacó.

"Hoy no hemos convertido en juego efectivo lo que queríamos. Tenemos 21 puntos, tenemos que mejorar fuera de casa. Pero el equipo es capaz de dominar. Sale cruz y es injusto lo que sucede en el terreno de juego”, concluyó Claudio Giráldez.