Bielsa quiere que Godín esté en el Mundial con Uruguay

El que fuera futbolista del Atlético de Madrid, Diego Godín, es actualmente embajador de LaLiga en América. Sin embargo, pese a que se retiró en 2024, podría estar en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá a petición de Marcelo Bielsa.

Según MARCA, el seleccionador de Uruguay ha propuesto a Diego Godín para ser el nexo de unión entre él y los futbolistas durante el Mundial. “El propio Bielsa habría propuesto al Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al mítico ex del Atlético de Madrid, ya retirado, como integrante del 'staff’ de la 'Celeste’”, señala la citada fuente.

¿Por qué Bielsa quiere a Godín con Uruguay en el Mundial?

Después de que Uruguay cayera goleada por 5-1 en un amistoso con Estados Unidos, Marcelo Bielsa afirmó que tiene “la misma fuerza” que desde el primer día para continuar al frente de la Celeste y dirigirla en el Mundial.

que se disputará el próximo año.

“Si en algún momento me planteé que no debía continuar no fue en este momento”, enfatizó el director técnico nacido en Argentina, quien reconoció que perder por ese resultado “no es un episodio que se pueda ignorar” y que se siente avergonzado.

También aludió a lo ocurrido tras la última Copa América con el máximo goleador de la Celeste, Luis Suárez, quien fue muy crítico con él al cerrar su ciclo con el equipo.

“Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo. Yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio. Las hablé internamente con los jugadores. Lo que pasó esa vez no es lo que estaba acostumbrado yo a que sucediera: que los reclamos se hicieran públicos. Todo aquello pasó, yo no tengo rencor ni revanchismo”, señaló.

Tiempo atrás, Marcelo Bielsa había asegurado que las críticas de Luis Suárez en su contra habían hecho que su autoridad quedara “de algún modo afectada”, algo que querría paliar con el fichaje de Diego Godín por Uruguay de cara al Mundial.