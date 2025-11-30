El plan de Sergio Ramos para jugar el Mundial con España

Sergio Ramos sueña con poner punto y final a su carrera jugando un Mundial con España y con ese objetivo no va a renovar con Rayados de Monterrey. El central de 39 años se mira en el espejo de Aymeric Laporte, que tras cambiar el Al-Nassr por el Athletic ha vuelto a ser convocado por Luis de la Fuente con la Selección, y buscará regresar a Europa, y a poder ser a LaLiga EA Sports, en el mercado invernal.

Con la esperanza de volver a ser convocado con la Selección, Sergio Ramos renunció en su día seguir los pasos de Aymeric Laporte en Arabia Saudí. Es por ello por lo que, tras acabar contrato con el PSG, renunció a firmar un suculento contrato para volver al Sevilla. Aún así, Luis de la Fuente no tuvo a bien convocarle para la Eurocopa, algo que tampoco hizo Luis Enrique ni en la de 2020 ni en el Mundial de 2022 que se celebró en Catar. Así pues, la última vez que Sergio Ramos fue convocado con España fue en 2021.

Luis de la Fuente y la posibilidad de que Sergio Ramos vuelva a jugar con España

La última vez que Luis de la Fuente fue preguntado sobre si Sergio Ramos iba a volver a la Selección fue en Jugones. “Nunca se sabe”, dijo entonces. Y añadió: “Soy un admirador de Sergio Ramos y lo sigo siendo”.

No obstante, Luis de la Fuente señaló: “La propuesta de ahora está en base a unos futbolistas que conocéis”. “Tengo una idea y una base de jugadores que pasa por otros”, agregó dejando entrever que Sergio Ramos lo tendrá complicado para volver a jugar con España.

Pese a ello, aunque en marzo cumplirá 40 años, Sergio Ramos no renuncia a ese sueño y con ese objetivo no renovará su contrato con Rayados de Monterrey.