Isco ya toca balón: ¿Cuándo volverá a jugar con el Betis?

El capitán del Betis, Isco Alarcón, sigue dando pasos para su vuelta a los terrenos de juego y ya toca balón después de más de tres meses en el dique seco por la lesión en el peroné izquierdo que sufrió el pasado 9 de agosto en un amistoso de pretemporada ante el Málaga a escasos días del comienzo de la competición liguera.

"Un paso más, un paso menos" es el mensaje del Betis a un vídeo que ha colgado este martes en su medios oficiales en el que se ve al internacional de Arroyo de la Miel haciendo carrera continua en la ciudad deportiva verdiblanca junto a un rehabilitador de la entidad y tocando balón, lo que evidencia el avance en la recuperación del malagueño y un nuevo paso para volver al grupo que comanda el chileno Manuel Pellegrini.

El técnico de Santiago se ha mostrado en todo momento cauto sobre los plazos para la vuelta de Isco, que ya encara la recta final de su recuperación tras haberse sometido a un tratamiento conservador sin pasar por el quirófano y que irá dando pasos hasta su vuelta y su paulatina puesta a punto física hasta recobrar la mejor versión de su juego, la que le ha llevado a volver a la selección española seis años después de su última convocatoria.

Isco Alarcón, de 33 años, se ha perdido el tramo inicial de la temporada del Betis y lo hará, como mínimo, con los compromisos ligueros (Mallorca y Valencia), de Copa del Rey (Palmde del Río) y Liga Europa (Olympique de Lyon) del conjunto de Manuel Pellegrini hasta la vuelta del próximo parón, que será el próximo 23 de noviembre ante el Girona en La Cartuja. No obstante, la idea es que esté sí o sí la siguiente jornada ante el Sevilla, por lo que de no reaparecer frente el Girona, podría tener sus primeros minutos ante el Ultrecht.