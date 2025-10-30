Cristiano Ronaldo Jr. presume, a sus 15 años, de su primer Lamborghini

Cristiano Ronaldo Jr., que juega en las categorías inferiores del Al-Nassr, se ha estrenado con la selección Sub-16 de Portugal. Sin embargo, si el hijo Cristiano Ronaldo ha sido noticia, ha sido por presumir en redes sociales, a sus 15 años, de su primer Lamborghini.

“Mi primer coche”, escribió Cristiano Ronaldo Jr. junto a una fotografía en la que posaba con su Lamborghini Urus S. Cabe señalar que este coche no es nuevo, por lo que podría ser un modelo del garaje de Cristiano Ronaldo que ha querido regalar a su hijo pese a tener sólo 15 años.

Esta unidad, que hace tres años se vendía en España por unos 265.000 euros, cuenta con un motor V8 turboalimentado con 650 CV de potencia. Además, es capaz de impulsar sus 2,3 toneladas de peso de 0 a 100 en solo 3,5 segundos, y puede alcanzar los 305 km/h.

Pese a que en Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo Jr. no podrá conducir su Lamborghini hasta los 18 años, gracias a una licencia temporal de aprendiz que contempla dicho país, podrá manejarlo a partir de los 17, siempre bajo la supervisión de un adulto.

El debut de Cristiano Ronaldo Jr. con la Sub-16

Cristiano Ronaldo Jr., debutó este jueves con la selección Sub-16 de Portugal y participó en la victoria lusa en el Torneo de la Copa de las Federaciones sobre la anfitriona Turquía (2-0).

El extremo de 15 años solo entró en el campo en el minuto 90, cuando el marcador favorecía a los portugueses tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, canterano del Sporting, donde se formó el propio Cristiano, y del Braga, respectivamente.

Cristianinho, como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la Sub-16 tras una exitosa etapa con la Sub-15.

En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).