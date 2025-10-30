Xavi Hernández rechaza a un nuevo equipo

Xavi Hernández sigue sin equipo desde que en mayo de 2024 dejase el Barcelona. Aún así, ofertas para volver a entrenar no le han faltado. Bayer Leverkusen, Ajax y Al-Itihhad han tocado la puerta del técnico de 45 años, que rechazó las propuestas que le hicieron llegar. Lo mismo ha hecho el catalán, con la última que ha recibido. En este caso ha sido el Spartak de Moscú el que ha intentado, sin éxito, hacerse con sus servicios.

Según Metaratings, el equipo moscovita quería a Xavi Hernández como recambio de Dejan Stankovic. Ha sido el español Francis Cagigao, director deportivo del Spartak de Moscú, el que ha tratado de convencer personalmente al que fuera entrenador del Barcelona. No lo ha conseguido y ahora deberá valorar otras opciones para su banquillo.

Los planes de Xavi Hernández

Xavi Hernández, por su parte, seguirá a la espera de un proyecto que le ilusione y del que, preferiblemente, pueda tomar las riendas en verano para planificar convenientemente la temporada. El dinero no es importante para el catalán y así lo demostró cuando dijo ‘no’ a la suculenta propuesta que le hizo el Al-Ittihad de Karim Benzema para que pusiera rumbo a Arabia Saudí.

Sin intenciones de entrenar en LaLiga EA Sports a otro equipo que no sea el Barcelona, Xavi Hernández permanece a la espera de una oferta que le seduzca en la Premier League, aunque también podría ser atractivo para él probar fortuna en la Serie A italiana o en la Bundesliga alemana pese a haber rechazado al Bayer Leverkusen.