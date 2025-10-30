James Rodríguez podría volver a LaLiga en el mercado invernal

Aunque James Rodríguez pasó sin pena ni gloria por el Rayo Vallecano, podría regresar una vez más a LaLiga EA Sports en el mercado, en esta ocasión, de la mano del Valencia. El centrocampista de 34 años termina contrato con Cruz León en diciembre y no va a ser renovado, algo que quiere aprovechar el conjunto che para ofrecer acomodo a coste cero al colombiano.

Así lo asegura El Nacional, que señala que James Rodríguez podría ver con buenos ojos regresar a una liga más competitiva como la española, de la mano del Valencia, para llegar lo mejor preparado al Mundial, donde capitaneará a Colombia.

El que fuera futbolista del Real Madrid, ha disputado 32 partidos con Club León esta temporada. En dichos encuentros James Rodríguez ha anotado 5 goles y repartido 8 asistencias.

¿Se sumará algún equipo de LaLiga al Valencia en la puja por James Rodríguez?

Cabe señalar que en verano, dadas las conexiones entre el Grupo Pachuca y el Real Oviedo, James Rodríguez fue relacionado con el conjunto asturiano, por lo que no se puede descartar que otros equipos de LaLiga EA Sports se sumen al Valencia en la puja por James Rodríguez.

James Rodríguez, que aterrizó en Europa de la mano del Oporto, jugó un año en el Mónaco antes de que el Real Madrid, tras su gran Mundial, se hiciera con sus servicios en 2014. Fue su primera experiencia en LaLiga EA Sports. Tras salir dos temporadas, en calidad de cedido al Bayern de Múnich, James Rodríguez probó fortuna en Inglaterra de la mano del Everton, y también en Catar, Grecia y Brasil antes de regresar a España de la mano del Rayo Vallecano. Tras no ganarse la confianza de Iñigo Pérez, el conjunto franjirrojo rescindió su contrato meses después, lo que le permitió fichar por Cruz León.