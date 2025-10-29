Fútbol
El fichaje a coste cero que el Athletic quiere cerrar en el Rayo Vallecano
Termina contrato con el Rayo a final de temporada y el Athletic está muy atento a su situación
Aunque Mikel González termina contrato como director deportivo del Athletic a final de temporada, planifica la siguiente como si fuera a renovar. Es por ello por lo que está siguiendo muy de cerca a Unai López, cuyo contrato con el Rayo Vallecano expira el próximo 30 de junio y con el que aspira a hacerse a coste cero.
El centrocampista de 29 años, formado en las categorías inferiores del Athletic, fue cedido al Leganés, y al Rayo Vallecano en dos ocasiones, hasta que el conjunto franjirrojo se hizo con sus servicios a coste cero en 2022. Desde entonces ha disputado 189 partidos con el equipo madrileño, siendo clave el curso anterior en la clasificación para la Conference League. Ahora Unai López podría ver con buenos ojos regresar al Athletic, donde militó tres temporadas en el primer equipo, para tener un protagonismo mayor al que tuvo entonces.
El Athletic se lanzará a por Unai López si no renueva con el Rayo Vallecano
Según El Correo, todavía no se han producido contactos entre el conjunto vasco y el futbolista guipuzcoano, y es que no será libre para negociar con otros equipos hasta el próximo mes de enero siempre y cuando no renueve su contrato con el Rayo Vallecano. De darse esta situación, el Athletic tratará de hacerse a coste cero con los servicios de Unai López para reforzar con él su centro del campo.
Dicha operación es independiente a lo que suceda con Ernesto Valverde, que termina contrato a final de temporada. No obstante, al Athletic le gustaría que renovase tan pronto como fuera posible para que pudiera dar el visto bueno tanto al fichaje de Unai López como a otras operaciones en las que trabaja el club.
