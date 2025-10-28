Insultos contra España y la Selección en San Mamés

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos y cánticos ofensivos en la última jornada los insultos contra España y la Selección en el partido que enfrentó al Athletic con el Getafe en San Mamés. También contra el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y el portero del BarcelonaJoan García.

El escrito de LaLiga refleja también que en el encuentro Espanyol-Elche un grupo de seguidores del conjunto local entonó el cántico "Queremos la cabeza de Joan", referido al portero del Barcelona Joan García, y que en el clásico en el Santiago Bernabéu se registraron insultos en cuatro ocasiones contra el Bercelona y sus aficionados.

Igualmente meNciona que en el Betis-Atlético de Madrid, en el minuto 70, aficionados béticos insultaron al técnico argentino Diego Pablo Simeone, al equipo colchonero, al árbitro y a los seguidores del Sevilla y que en el Deportivo-Valladolid seguidores del equipo coruñés insultaron al árbitro y al Celta de Vigo.

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.