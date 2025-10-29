Traición a la vista: Acepta convertirse en el nuevo entrenador de la Juventus

El italiano Luciano Spalletti, exentrenador de Inter de Milán, Roma o Nápoles, además de exseleccionador 'azzurro', ha aceptado sustituir a Igor Tudor como entrenador de la Juventus.

Así lo ha segura el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, que avanza que el italiano firmará hasta final de temporada con la opción de extender su contrato en función del puesto que alcance en la Champions en el presente curso.

Los trámites formales y los contratos deben ser revisados ​​por abogados antes de firmar todos los documentos. Será entonces cuando la Juventus anuncie a Luciano Spalletti como su nuevo entrenador.

¿Por qué sería una traición con Spalletti firmase con la Juventus?

Tras los descalabros recientes de Thiago Motta e Igor Tudor, la Juventus ha decidido apostar por Luciano Spalletti, el hombre que guio al Nápoles a la conquista del tercer 'Scudetto' de su historia pero que luego no cuajó con la 'Nazionale', en lo que fue su última experiencia en los banquillos, destituido tras la abultada derrota ante Noruega (3-0), en la fase de clasificación al próximo mundial.

Precisamente por su pasado como entrenador del Nápoles, la de Luciano Spalletti no es una opción que convenza al máximo a los aficionados de la Juventus. De igual manera, los aficionados del Nápoles ven como una posible traición la llegada de Luciano Spalletti a la Juventus, pues en varias ocasiones aseguró que no quería volver al Estadio Diego Armando Maradona como rival.

“No quiero entrenar a ningún equipo que no sea el Nápoles. Hay cicatrices que marcan una existencia. Este tatuaje es mi cicatriz de por vida”, dijo en su última rueda de prensa como entrenador del Nápoles.

En su palmarés como técnico figuran, además del mencionado 'Scudetto', dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia, ganadas todas con el Roma; y dos títulos ligueros rusos, una copa rusa y una supercopa rusa con el Zenit de San Petesburgo.