Reconoce estar pasando un momento difícil en la Real Sociedad: “Lo das todo y cuesta que lleguen esos minutos”

Mikel Goti está atravesando un momento difícil en la Real Sociedad, algo que no esperaba cuando Sergio Francisco, que fue su entrenador en el filial, se hizo cargo del primer equipo. Aún así, hasta el partido de Copa del Rey ante el Negreira, en el que contribuyó a la victoria con un gol, sólo había jugado 57 minutos en Liga frente al Real Madrid.

“En Copa también marqué el año pasado y me da un plus de ilusión y alegría para seguir peleando y coger más minutos”, señaló tras su primera titularidad Mikel Goti.

Sobre su condición de suplente que, apenas tiene oportunidades, reconoció: “Es difícil mentalmente seguir trabajando todos los días, porque crees que lo das todo y cuesta que lleguen esos minutos, pero es parte del proceso, un proceso largo en el que confío mucho en mí mismo y en seguir trabajando. Es mi forma de ser y confío en ella”.

Mikel Goti está “a gusto” en la Real Sociedad

Aún así, con el mercado invernal en el horizonte, Mikel Goti aprovechó para decir que se encuentra “bastante bien” y “muy a gusto” en la primera plantilla de la Real Sociedad.

“Me he adaptado a los ritmos bastante rápido, no he notado diferencias y en lo personal estoy muy contento de que el hecho de entrenar fuerte en todos los entrenamientos me esté ayudando mucho”, continuó.

Por último, sobre su posición en el campo, Mikel Goti aclaró: “No tengo problema en jugar de volante, de mediapunta… Lo importante es estar en el campo y darlo todo para ayudar al equipo”.