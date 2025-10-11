Fútbol
El futbolista que quedó cuarto en el Balón de oro y se retiró a los 28 para fundar una empresa de aspiradoras
Estaba cansado de entrenar y considera que la vida es demasiado corta para hacer cosas aburridas
El ex futbolista Tomas Brolin, que en el Mundial de 1994 fue tercero con Suecia, una gesta que le valió para ser cuarto en el Balón de Oro, se retiró a los 28 años, tras haber conquistado con el Parma títulos como una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Recopa y una Copa de Italia. Lo hizo para fundar una empresa de aspiradoras tal y como ha relatado en una entrevista.
“Estaba realmente cansado de entrenar a diario y tenía otros proyectos dándole vueltas en la cabeza. Siempre he sido muy curioso. Necesitaba algo más. Mi mente buscaba nuevas experiencias, y ser emprendedor me resultó útil”, dijo Tomas Brolin en La Gazetta dello Sport.
Tomas Brolin: “Tenía una idea nueva para un nuevo tipo de aspiradora”
“Tenía una idea nueva para un nuevo tipo de aspiradora. Me sentí literalmente atraído y fundé una empresa. Fue ese impulso lo que me hizo no querer volver atrás nunca más. En aquel entonces, todos me decían que a los 28 años era demasiado pronto para jubilarme, pero yo respondí: ‘Depende de lo que hayas hecho en esos 28 años’. Ya había logrado mucho. Quedé cuarto en el Balón de Oro. La vida es demasiado corta para hacer cosas aburridas. No hago cosas que no disfruto”, continuó el ex futbolista.
“Descubrí un mundo nuevo, aprendí un oficio y me volví a desafiar. Ahora, si lo pienso, llego a la conclusión de que siempre he querido superarme en todos los aspectos. Lo hice con el fútbol, lo hice con los negocios. Veo los partidos que me interesan, observo a los jugadores, no me pierdo ni un solo partido del Parma, porque ese club ha permanecido en mi corazón, pero no puedo decir que no podría vivir sin el fútbol. Sería una mentira y me considero una persona honesta”, concluyó Tomas Brolin.
