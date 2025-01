Dos equipos de LaLiga pujan por llevarse a Aidoo del Celta y ya hay un favorito para hacerse con sus servicios

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Joseph Aidoo es uno de los futbolistas a los que el Celta de Vigo ha colgado el cartel de transferible. En el caso del central de 29 años, el cuadro celeste le busca acomodo en calidad de cedido, y dos equipos de LaLiga EA Sports como la UD Las Palmas y el Real Valladolid ya se han mostrado dispuestos a hacerse con sus servicios.

Así lo ha asegurado el periodista Matteo Moretto en Relevo, donde ha señalado que la UD Las Palmas es el gran favorito para reclutar en sus filas a Joseph Aidoo.

Aidoo podría ser el sustituto de Mika Mármol en la UD Las Palmas

Si bien el conjunto canario tendría intención de apuntalar su zaga de cara al segundo tramo del campeonato, ha recibido una oferta de 7 millones de euros de la Roma por Mika Mármol. Así pues, Joseph Aidoo podría ser su recambio. No obstante, de momento, la UD Las Palmas se ha remitido a la cláusula de 10 millones de euros que tiene fijada para el central.

El Celta de Vigo, por su parte, no quiere malvender a Joseph Aidoo, razón por la cual quiere que salga en calidad de cedido. La intención del cuadro celeste es que tenga el protagonismo que no va a tener a las órdenes de Claudio Giráldez con vistas a hacer caja por él el próximo verano, cuando entre en su último año de contrato. No obstante, la UD Las Palmas podría reservarse una opción de compra por él en su cesión si es que finalmente se acaba concretando.