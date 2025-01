Ofrecen 7 millones a la UD Las Palmas por uno de sus futbolistas

La UD Las Palmas, que parece abocada a hacer caja por Alberto Moleiro en verano, podría hacer caja antes por Mika Mármol. Y es que la Roma quiere hacerse con los servicios del central de 23 años en el mercado invernal a cambio de 7 millones de euros, dinero que el conjunto canario tendría que repartir a partes iguales con el Barcelona.

Precisamente porque el conjunto azulgrana conserva el 50 por ciento de los derechos del defensor, y porque la UD Las Palmas no quiere debilitarse de cara al segundo tramo del campeonato, el conjunto canario se ha remitido a los 10 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión de Mika Mármol. ¿Subirá su oferta la Roma por el futbolista de 23 años?

Aidoo podría ser el sustituto de Mika Mármol en la UD Las Palmas

Siendo este último interrogante una incógnita, la UD Las Palmas ya se mueve en busca de un recambio. Es por ello por lo que ha solicitado al Celta de Vigo la cesión de un Joseph Aidoo con el que el cuadro celeste no cuenta de cara al segundo tramo del campeonato.

El conjunto gallego no quiere malvender al central de 29 años, razón por la cual quiere que salga a préstamo. La intención del Celta de Vigo es que Joseph Aidoo tenga el protagonismo que no va a tener a las órdenes de Claudio Giráldez con vistas a hacer caja por él el próximo verano, cuando entre en su último año de contrato. No obstante, la UD Las Palmas podría reservarse una opción de compra por él en su cesión si es que finalmente se acaba concretando; y es que el Real Valladolid también está inmerso en la puja por el defensor.