Los dos equipos de LaLiga con los que ha sido relacionado Jovic

El Betis, que ha comunicado al Chimy Ávila y a Bakambú que no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada, busca un delantero que acompañe al Cucho Hernández en el ataque. Una opción que ha surgido para el conjunto verdiblanco en las últimas horas es la de Luka Jovic. El Milan no ha ejecutado la opción unilateral que tenía para renovar su contrato, lo que podría traer nuevamente al ex del Real Madrid a LaLiga EA Sports; y es que, además del Betis, el Sevilla estaría dispuesto a ofrecerle acomodo a coste cero.

Así lo asegura el periodista especializado en fichajes Rudy Galetti, que también coloca al Monza tras los pasos de Luka Jovic. MARCA, por su parte, no ve al delantero de 27 años regresando a LaLiga EA Sports ni de la mano del Betis ni de la del Sevilla. El diario madrileño apunta a que Luka Jovic abandonará Europa por primera vez en su carrera o bien para poner rumbo a México de la mano de Cruz Azul o bien para probar fortuna en Brasil de la mano del Botafogo.

¿Regresará Luka Jovic a LaLiga?

Luka Jovic fichó por el Real Madrid en 2019 a cambio de 63 millones de euros, aunque acabó regresando al Eintracht en calidad de cedido. Ya a coste cero, como en esta ocasión podría recalar en el Betis o en el Sevilla, Luka Jovic recaló en la Serie A primero de la mano de la Fiorentina y en 2023 de la del Milan. Ahora el equipo italiano ha decidido dejar de contar con sus servicios después de que esta temporada tan sólo haya anotado 4 goles en los 17 partidos que ha disputado.