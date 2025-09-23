El equipo de LaLiga que sueña con fichar a Fabián Ruiz

Fabián Ruiz, campeón de Europa con España y con el PSG, atraviesa a sus 29 años uno de los momentos más dulces de su carrera. Aún así, si no renueva, el centrocampista entrará en su último año de contrato. Lo haga o no, el Betis sueña con que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro tal y como ha reconocido su presidente Ángel Haro.

Filtrando que el PSG ha ofrecido renovar a Fabián Ruiz, dijo: “Con Fabián tenemos una relación muy cercana, no hace mucho estuvimos en su boda. Cuando se fue ya nos ayudó muchísimo. Tenemos cercanía, pero también tenemos que entender que estamos en un momento deportivo y salarial que ahora mismo el Betis no puede llegar. Es normal que él quiera todavía explotar un poco eso. El cariño que tiene y si por él fuera estaría aquí mañana. Le quedan dos años con el PSG, le están proponiendo una renovación. Ojalá pueda venir en un momento parecido al de ahora y en unas condiciones razonables”.

El presidente del Betis habló de Fabián Ruiz y de Pellegrini

Además de hablar de Fabián Ruiz y de su deseo de regresar al Betis, Ángel Haro desveló en qué estado se encuentra la renovación de Manuel Pellegrini, que termina contrato a final de temporada. “El statu quo que tenemos no está suponiendo un perjuicio, porque si no afrontaríamos esto de otra manera. Está totalmente volcado en conseguir los objetivos. Nos sentamos y decidimos finalmente, como no hubo acuerdo rápido, que hablaríamos durante la temporada. En el momento que veamos un hueco nos sentaremos, pero esto no está suponiendo un problema en las partes. Ahora mismo nos acabamos de dar un abrazo. Hay una relación más que correcta y cordial y un respeto porque está haciendo un trabajo magnífico”, concluyó el presidente del Betis.