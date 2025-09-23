El director deportivo español que sustituirá a Monchi en el Aston Villa

El andaluz Ramón Rodríguez 'Monchi' pondrá fin a su etapa de dos años al frente de la dirección deportiva del Aston Villa inglés, que contratará al vitoriano Roberto Olabe, sin equipo tras su paso por la Real Sociedad, como su sustituto en el cargo.

Monchi (San Fernando -Cádiz-, 20 de septiembre de 1968) llegó al Aston Villa en 2023 procedente del Sevilla, donde ya había trabajado con Unai Emery, pero abandonará en las próximas horas el club inglés en la que ha sido su segunda aventura en el extranjero tras los dos años que estuvo en la Roma.

Junto al técnico vasco, ha llevado al Aston Villa a clasificarse para Europa dos temporadas consecutivas, meterse en semifinales de la Conference League y llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones cuarenta años después, donde les eliminó el PSG, a la postre campeón.

Las funciones de Monchi han sido especialmente complicadas este mercado veraniego, debido a las restricciones financieras de la Premier League y de la UEFA. En este contexto, solo han podido fichar a Evan Guessand, por 30 millones, y a Marco Bizot, por medio millón, además de las cesiones de Jadon Sancho y Harvey Elliott, unos refuerzos que se quedan muy lejos de sus supuestos contendientes para entrar en Europa.

Unai Emery, antes de que empezara la liga, ya avisó de que no era realista pensar en entrar entre los siete primeros porque el presupuesto del Aston Villa está muy lejos del de los grandes de la liga.

Este inicio de temporada ha sido muy pobre para los 'Villanos', que no han sido capaces de ganar ninguno de los cinco partidos de Premier League y han sido eliminados de la Copa de la Liga. Este fin de semana empataron contra el Sunderland, un recién ascendido, pese a jugar sesenta minutos con un hombre más.

Roberto Olabe estaba "en el radar" del Aston Villa desde hace tiempo

Según The Athletic, Roberto Olabe ha estado "en el radar" del Aston Villa desde hace tiempo. El español dejó la Real Sociedad el verano pasado y se le relacionó con el Arsenal entre la marcha de Edu y la contratación de Andrea Berta como director deportivo de los 'Gunners'.

Durante su carrera, Roberto Olabe ha participado en el desarrollo de futbolistas como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, cuando trabajaba en Independiente del Valle, y en los de Alexander Isak, Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino, cuando estaba en la Real Sociedad.