El delantero de altura cuyo fichaje por el Getafe es inminente

El Getafe, que ya inscribió a Allan Nyom antes de enfrentarse al Barcelona, está a punto de inscribir a un nuevo futbolista. Se trata de Patrick Bamford. El delantero de 32 años, que jugó en su día en el Chelsea, se encontraba sin equipo desde que el pasado 28 de agosto el Leeds rescindiera su contrato.

Tras siete años en el conjunto inglés, con el que logró dos títulos y dos ascensos, anotando 23 goles en los 75 partidos de Premier que disputó, Patrick Bamford viajará en las próximas horas a Madrid para comprometerse con el Getafe según ha avanzado Matteo Moretto.

Patrick Bamford, que en su día fue comparado con Harry Kane por su altura, fichó por el Chelsea en 2012, aunque sin sitio en el conjunto inglés fue encadenando cesiones hasta que en 2017 el Middlesbrough pagó 6,9 millones de euros por él. Un millón más pagaría por el delantero el Leeds un verano después. Con este último equipo Patrick Bamford vivió su mejor temporada en la campaña 2020-2021, en la que anotó 17 goles y repartió 7 asistencias. Por contra, el curso anterior, Patrick Bamford apenas superó los 300 minutos de juego en los que no anotó ningún gol ni repartió asistencia alguna.

Antes que a Patrick Bamford, el Getafe inscribió a Nyom

El Getafe inscribió en LaLiga el pasado sábado al defensa Allan Nyom, incluido en la convocatoria para el choque que disputó el conjunto azulón ante el Barcelona.

A sus 37 años, Nyom era agente libre y durante toda la pretemporada se entrenó con el Getafe. Podía ser inscrito en cualquier momento y en cualquier equipo y, tras semanas a las órdenes de José Bordalás, fue registrado en el cuadro del sur de Madrid con el dorsal 12 a la espalda.

El Getafe tiene varias fichas libres, lo que le va a permitir inscribir a Patrick Bamford, y Nyom, sin equipo, encajaba en los planes de José Bordalás.