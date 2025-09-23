El Chelsea, dispuesto a tirar la casa por la ventana por un futbolista del Athletic

Mikel Jauregizar, centrocampista de 21 años del Athletic, fue una de las revelaciones de LaLiga EA Sports la pasada temporada, tanto es así que el Liverpool se planteó su fichaje. Ahora, nuevamente desde la Premier League, amenazan su continuidad en el conjunto vasco, en este caso es el Chelsea el equipo con el que ha sido relacionado.

Si bien el Athletic reaccionó ante el interés del Liverpool renovando el contrato de Mikel Jauregizar hasta 2031, el Chelsea le espiará a Mikel Jauregizar en los próximos encuentros, según afirma Fichajes.com, para valorar si presenta una oferta por él en las próximas ventanas de transferencias.

Argumentos a favor del fuerte desembolso que supondría para el Chelsea sacar a Jauregizar del Athletic

Tal y como destacó el Athletic en su renovación, en ese momento sólo Pedri, centrocampista del Barcelona, superaba en robos en el campo rival a Mikel Jauregizar. El de Bermeo, además, tiene a Andrés Iniesta como referente.

"Ha ido quemando etapas a gran velocidad y, después de participar ya en 10 encuentros la temporada pasada, Valverde le ha concedido un enorme protagonismo en esta campaña, en la que, además de aportar su generosa presión adelantada, ha cogido galones en el juego e incluso de cara a la portería rival", destacó el Athletic en su renovación.

Un movimiento que el club vasco afirmó que "se enmarca dentro de la política contractual del club, que combina una base salarial estable con incentivos vinculados al rendimiento deportivo".

En el presente curso Mikel Jauregizar ha participado en 7 partidos con el Athletic.