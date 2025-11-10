El equipo que iba a pagar al Levante su cláusula y por el que se ha negado a fichar Etta Eyong

José Danvila, principal accionista y consejero delegado del Levante, confirmaba recientemente que el club granota no negociará la venta de Etta Eyong en el mercado invernal. Así pues, si un equipo quiere hacerse con los servicios del camerunés en enero deberá hacer frente a su cláusula de rescisión. A ello estaba dispuesto el CSKA de Moscú; sin embargo, el delantero de 22 años se ha negado a recalar en el conjunto ruso ya que espera propuestas que puedan ser más de su agrado.

Cuestionado por el interés del Barcelona, equipo con el que ha sido relacionado Etta Eyong, José Danvila dijo días atrás en Radio MARCA: “El Barcelona no ha llamado al Levante para buscar a Etta Eyong y de la Premier, tampoco hemos recibido una llamada. Si que hemos recibido una oferta en firme por el jugador pero se ha descartado”.

Dicha oferta habría sido realizada por el CSKA de Moscú, que tenía previsto pagar al Levante su cláusula de rescisión según ha desvelado ahora Ben Jacobs, periodista de GiveMeSport.

Etta Eyong, no al CSKA pero abierto a fichar por otros equipos

Etta Eyong, por su parte, también ha sido preguntado por el interés del Barcelona, así como por el del Real Madrid, que también estaría dispuesto a pujar por él. “Me siento realmente halagado. Significa mucho para mí porque demuestra que mi trabajo duro está dando sus frutos. Pero solo tengo que seguir con mi camino en el Levante y luego ver qué pasa en el futuro”, comentó al respecto en el citado medio.

“Trato de no mirar mucho el teléfono porque mis amigos me llaman con todos los rumores. Les digo: ‘No sé nada, solo he estado jugando con mi PlayStation’. Prefiero mucho más jugar Call of Duty, ver anime o leer libros de historia que llenar mi cabeza con rumores. Si un gran traspaso está destinado a suceder, solo ocurrirá si trabajo duro”, agregó el atacante.

Pese al interés de Barcelona y Real Madrid, Etta Eyong también dio alas a sus pretendientes en la Premier, liga en la que le gustaría jugar algún día. “No puedo elegir entre LaLiga y la Premier League porque amo ambas ligas. Ya he cumplido mi sueño de jugar en LaLiga y mi otro sueño es jugar algún día en la Premier League. Creo que tengo la calidad necesaria para triunfar en la Premier League y que mi estilo se adapta bien al fútbol inglés. Soy fuerte físicamente y sé asociarme bien con mis compañeros. Pero ahora mismo estoy centrado únicamente en el Levante y no le presto atención a las demás noticias”, finalizó.