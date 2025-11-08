El Levante decide acometer un fichaje de 4 millones

El Levante, que pagó 3,8 millones de euros al Villarreal en verano por Etta Eyong, está dispuesto a hacer un esfuerzo algo superior por retener a Manu Sánchez en sus filas. Si bien el lateral zurdo de 25 años juega en sus filas en calidad de cedido por el Celta de Vigo, el cuadro granota se reservó una opción de compra por él de 4 millones de euros que ha decidido ejecutar siempre y cuando se mantenga en Primera División.

Así lo asegura Fichajes.com pese a que el Celta de Vigo, pese a tener a Óscar Mingueza en su demarcación, cuenta con Manu Sánchez de cara al futuro.

“Es un jugador que ya tiene muchos partidos en Primera división para lo joven que es. Sabemos el nivel competitivo que tiene, es un jugador muy fiable en su carril, encima está haciendo muchísimas más llegadas en esta manera de jugar con la banda prácticamente para él. Es un jugador de futuro para nosotros, evidentemente”, declaraba recientemente Claudio Giráldez, técnico del conjunto gallego.

Manu Sánchez, por su parte, ya ha jugado 10 partidos con el Levante y ha repartido una asistencia hasta la fecha.

La trayectoria de Manu Sánchez hasta su llegada al Levante

El defensor se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y luego jugó cedido en Osasuna. En 2023, Manu Sánchez firmó con el Celta de Vigo, aunque ya el pasado curso, sin sitio en sus filas, salió a préstamo al Deportivo Alavés.

Además, el lateral ha sido internacional con la selección española Sub-21, con la que se proclamó subcampeón de Europa en 2023 tras disputar la final del torneo en Georgia frente a Inglaterra.