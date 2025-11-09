Ángel Torres expone los planes del Getafe con un Bordalás que termina contrato a final de temporada

Antes del partido que enfrentó al Getafe con el Mallorca, Ángel Torres, presidente del conjunto azulón, habló de la continuidad de José Bordalás al frente del equipo madrileño, con el que termina contrato a final de temporada.

Dejando claro que seguirá en el cargo si él lo desea, declaró en Movistar Plus: "Él sabe que está en su casa y que a final de temporada cuando esté el equipo salvado, lo haremos. Si él quiere seguir no tiene ningún problema. No tiene cláusula ni ninguna obligación. Es una decisión que tomará él. Está a gusto y más no le podemos exigir".

"Estamos mejorando bastante económicamente y podremos hacer mejores equipos y luchar por volver a meternos un año más en Europa. Depende que una vez que estemos salvados, unos 40 puntos, nos sentaremos y hablaremos. Y si él quiere seguir, seguirá", añadió Ángel Torres sobre la continuidad de José Bordalás.

Ángel Torres desmintió la venta del Getafe a JTA

Además de hablar del futuro de José Bordalás, Ángel Torres desmintió la venta del club al 'holding' de Catar JTA y afirmó que solo se ha reunido con esa compañía para tratar la comercialización del nombre del estadio. "No hay nada de verdad, absolutamente. Es verdad que con ese grupo me reuní hace unos meses porque quieren el nombre del estadio. Y otra vez lo han retomado. Pero es el nombre del estadio. No hay nada nuevo. De momento no hemos llegado a sentarnos para hablar de ese tema", dijo al respecto.

"No, en breve no (vender el club). Algún día me figuro que cuando yo me vaya, tendrá que venir otro. Y como yo soy el dueño, tendré que vender porque mis hijos no quieren hacerse cargo. Pero hasta el 2028 no tengo prisa. Tengo que terminar la obra, poner el último ladrillo y después ya decidiré", concluyó.