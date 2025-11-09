Etta Eyong responde al interés de Barcelona y Real Madrid con un claro guiño a uno de ellos

Etta Eyong, que este verano ha recalado en el Levante procedente del Villarreal, ha llamado la atención de equipo como el Barcelona y el Real Madrid gracias a sus buenas actuaciones. Por el interés de ambos fue preguntado el delantero de 22 años en la última entrevista que ha concedido.

“Me siento realmente halagado. Significa mucho para mí porque demuestra que mi trabajo duro está dando sus frutos. Pero solo tengo que seguir con mi camino en el Levante y luego ver qué pasa en el futuro”, dijo Etta Eyong en GiveMeSport sobre los rumores que le relacionan con el Barcelona y con el Real Madrid.

“Trato de no mirar mucho el teléfono porque mis amigos me llaman con todos los rumores. Les digo: ‘No sé nada, solo he estado jugando con mi PlayStation’. Prefiero mucho más jugar Call of Duty, ver anime o leer libros de historia que llenar mi cabeza con rumores. Si un gran traspaso está destinado a suceder, solo ocurrirá si trabajo duro”, añadió.

El guiño de Etta Eyong al Barcelona

En algo que la prensa catalana ha interpretado como un guiño al Barcelona, Etta Eyong eligió a dos culés como sus referentes. “Eto'o era el mejor. Es una de mis mayores influencias. Lo admiraba en el Barcelona. Y Lewandowski también es un modelo a seguir, especialmente cuando era más joven y él jugaba en el Dortmund.Lewandowski ha marcado muchísimos goles a lo largo de su carrera. Es realmente impresionante lo que está haciendo ahora mismo en el Barcelona. Es un gran definidor y tiene una gran inteligencia de movimiento. Siempre parece saber cuándo pedir el balón. Puedo aprender mucho de él. Cuando juguemos contra el Barcelona la próxima vez, espero conseguir la camiseta de Lewandowski para añadirla a mi colección”, avanzó.

Pese al interés de Barcelona y Real Madrid, Etta Eyong también dio alas a sus pretendientes en la Premier, liga en la que le gustaría jugar algún día. “No puedo elegir entre LaLiga y la Premier League porque amo ambas ligas. Ya he cumplido mi sueño de jugar en LaLiga y mi otro sueño es jugar algún día en la Premier League. Creo que tengo la calidad necesaria para triunfar en la Premier League y que mi estilo se adapta bien al fútbol inglés. Soy fuerte físicamente y sé asociarme bien con mis compañeros. Pero ahora mismo estoy centrado únicamente en el Levante y no le presto atención a las demás noticias”, concluyó.