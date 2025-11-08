Fútbol
Cristiano Ronaldo comparte sus secretos para mantenerse joven y más guapo que Beckham
Además de hablar de sus secretos para mantenerse joven, Cristiano Ronaldo dijo que su belleza era más completa que la de David Beckham
La entrevista de Cristiano Ronaldo, exdelantero del Real Madrid ahora en las filas del Al-Nassr, a Piers Morgan sigue dando titulares. Y es que en ella, el portugués de 40 años ha tenido a bien compartir algunos de sus secretos para mantenerse joven y más guapo que David Beckham.
El más importante de ellos es el sueño y, tal y como reveló el propio Cristiano Ronaldo, duerme una media de 7 horas y 15 minutos cada noche.
“Dormir es la herramienta más importante que tengo, es el único momento del día que puedes recuperarte y poner en su sitio todo. Para mí, una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener en la vida en cuanto a salud”, declaró.
Cristiano Ronaldo se considera mejor que Messi, más famoso que Trump y más guapo que Beckham
Dejando más titulares, Cristiano Ronaldo afirmó que se considera mejor que Leo Messi, más famoso que Donald Trump y más guapo que David Beckham.
El luso aseguró tener el “pack completo”, sugiriendo que su atractivo no se limita solo a su cara, sino también a su físico y su presencia general. La comparación surgió después de que Piers Morgan cuestionara directamente a Cristiano Ronaldo si se consideraba más atractivo que David Beckham.
“Estás caminando por el Copacabana durante, digamos, diez minutos. ¿Quién llama más la atención?”, le preguntó.
“Yo, al 100%”, respondió Cristiano Ronaldo, que si bien elogió la elegancia de David Beckham, dijo que su cuerpo era “normal” mientras que el suyo era “perfecto”.
