Cristiano Ronaldo comparte sus secretos para mantenerse joven y más guapo que Beckham

La entrevista de Cristiano Ronaldo, exdelantero del Real Madrid ahora en las filas del Al-Nassr, a Piers Morgan sigue dando titulares. Y es que en ella, el portugués de 40 años ha tenido a bien compartir algunos de sus secretos para mantenerse joven y más guapo que David Beckham.

El más importante de ellos es el sueño y, tal y como reveló el propio Cristiano Ronaldo, duerme una media de 7 horas y 15 minutos cada noche.

“Dormir es la herramienta más importante que tengo, es el único momento del día que puedes recuperarte y poner en su sitio todo. Para mí, una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener en la vida en cuanto a salud”, declaró.

Cristiano Ronaldo se considera mejor que Messi, más famoso que Trump y más guapo que Beckham

Dejando más titulares, Cristiano Ronaldo afirmó que se considera mejor que Leo Messi, más famoso que Donald Trump y más guapo que David Beckham.

El luso aseguró tener el “pack completo”, sugiriendo que su atractivo no se limita solo a su cara, sino también a su físico y su presencia general. La comparación surgió después de que Piers Morgan cuestionara directamente a Cristiano Ronaldo si se consideraba más atractivo que David Beckham.

“Estás caminando por el Copacabana durante, digamos, diez minutos. ¿Quién llama más la atención?”, le preguntó.

“Yo, al 100%”, respondió Cristiano Ronaldo, que si bien elogió la elegancia de David Beckham, dijo que su cuerpo era “normal” mientras que el suyo era “perfecto”.