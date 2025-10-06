El Barcelona encuentra en LaLiga recambio para Lewandowski

Aunque Robert Lewandowski ha marcado 4 goles en 9 partidos, el rendimiento del polaco está por debajo de lo esperado, motivo por el que el Barcelona ya peina el mercado en busca de un recambio para el delantero de 37 años. El elegido para ello es Etta Eyong, al que el conjunto azulgrana ya vigilaba en el Villarreal y que se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga EA Sports en el Levante con 5 goles y 3 asistencias en 8 encuentros.

Robert Lewandowski tiene contrato con el Barcelona hasta final de temporada, aunque ambas partes se reservaron la opción de extenderlo por una campaña más. Aún así el Barcelona considera que necesita fichar a un delantero más joven como recambio y el elegido para ello es Etta Eyong, que recaló en el Levante este verano a cambio de 3 millones de euros. No obstante, viendo su rendimiento en el cuadro granota, en el Villarreal se apresuraron a hacer público que se reservaron la opción de repescar al atacante.

¿Cuánto le costaría al Barcelona fichar a Etta Eyong como recambio de Lewandowski?

El camerunés ha multiplicado por cuatro su valor de mercado y ha pasado de tener un precio de 5 millones de euros a 20, según el portal especializado en traspasos de jugadores Transfermarkt. Etta Eyong, fichado por el Levante el pasado 1 de septiembre, ya es el jugador de la plantilla levantinista con mejor valoración económica.

Además, Transfermarkt completa el podio de los levantinistas con más valor con el medialuna Carlos Álvarez, con una tasación de 15 millones cuando en junio ‘costaba’ 6, y con el delantero Iván Romero, que ha pasado de un valor de marcado de 1,5 millones a 7,5 ‘kilos’.