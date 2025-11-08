El futbolista pretendido por el Villarreal al que el Sevilla ha tasado en 15 millones

El Sevilla tiene previsto reforzarse en el mercado invernal, al menos, con un nuevo delantero y con un nuevo centrocampista. Para ello no solo necesita liberar fichas, también liquidez, por lo que el club de Nervión ha tasado en 15 millones de euros a Rubén Vargas, por el que el Villarreal ofreció 10 el pasado verano.

Así lo asegura Vamos mi Sevilla, que señala que, ante la delicada situación económica que atraviesa el club, el conjunto hispalense está dispuesto a hacer caja por el extremo suizo de 27 años este mes de enero.

¿Volverá a intentar el Villarreal fichar a Rubén Vargas al Sevilla?

Rubén Vargas ha disputado en lo que va de temporada partidos con el Sevilla, con el que ha anotado 2 goles y repartido 4 asistencias. El curso anterior, por su parte, jugó 21 encuentros en los que marcó 3 goles y repartió una asistencia. Aún así el atacante dejó buenos detalles, motivo por el cual el Villarreal, tras clasificarse para la Champions, intentó su fichaje. Habrá que ver, por tanto, si el submarino amarillo mueve ficha por él, aunque parece poco probable que acometa un fichaje de 15 millones de euros a mitad de temporada.

El que sí tendría intención de volver a la carga por un futbolista del Sevilla, en su caso por Juanlu Sánchez, es el Nápoles. El equipo italiano sigue viendo al lateral de 22 años como el recambio ideal del veterano Giovanni Di Lorenzo y el conjunto hispalense volverá a pedir 20 millones por el defensor tal y como hizo en verano.