El Levante confirma una oferta por Etta Eyong y se pronuncia sobre el interés del Barcelona

El Levante está satisfecho con los 3,8 millones de euros que pagó al Villarreal en verano por Etta Eyong. Es por ello por lo que, tras dicha inversión, no contempla hacer caja por el delantero de 22 años en el mercado invernal. Además, el Levante espera que el camerunés, que ha sido convocado por primera vez con su selección, siga revalorizándose. No obstante, José Danvila, su principal accionista y consejero delegado, negó que el Barcelona, así como otros equipos de la Premier League, hubieran llamado para interesarse por su situación.

“El Barcelona no ha llamado al Levante para buscar a Etta Eyong y de la Premier, tampoco hemos recibido una llamada. Si que hemos recibido una oferta en firme por el jugador pero se ha descartado”, dijo José Danvila en Radio MARCA.

Etta Eyong no saldrá del Levante en el mercado invernal ni al Barcelona ni a ningún otro equipo

El máximo accionista del Levante aprovechó la ocasión para asegurar que Etta Eyong no abandonará el equipo en el mercado invernal. “Estoy escuchando ciertos rumores sobre Etta Eyong. Sobre él recibimos ofertas sobre todos los días. El jugador no se va a vender. Este invierno el jugador no saldrá. Mas que nada porque el objetivo prioritario es mantenernos. No tiene sentido hacer un esfuerzo en verano y luego venderlo en invierno. El mayor activo que tiene el club es mantenerse en Primera División, aunque venga una cifra muy grande. Cuando termine la temporada lo analizaremos. Si nos mantenemos en primera habrá una revaloración de la plantilla. El club, hasta el 17 de mayo, peleará con la plantilla actual ,e incluso, si en invierno hay una buena oportunidad, la analizaremos”, indicó.