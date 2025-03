Un jugador del Leganés sorprende ofreciéndose al Rayo Vallecano

Darko Brasanac, centrocampista de 33 años del Leganés, termina contrato y, por lo que parece, quiere seguir residiendo en Madrid. Es por ello por lo que el serbio, que también ha jugado en LaLiga EA Sports en el Betis y en Osasuna, no ha dudado en ofrecerse públicamente en Rayo Vallecano.

Ha sido en una entrevista para El Desmarque, donde al ser preguntado por dónde le gustaría jugar en el futuro Darko Brasanac confesó: “Hay muchos equipos que me encantan, pero me gustaría jugar en el Rayo Vallecano. El entrenador es excompañero y sus ayudantes también. Además, juegan un fútbol que me encanta. A Iñigo Pérez le conozco de compañero, sé como le gusta el fútbol, como lo veía… me dicen que es exigente y eso quiero verlo”.

Brasanac quiere aprovechar que es importante en el Leganés para recalar en el Rayo Vallecano

Aunque Darko Brasanac termina contrato con el Leganés a final de temporada, está siendo un jugador importante en el cuadro pepinero. Así lo ponen de manifiesto los 27 partidos que ha disputado en el presente curso. En ellos ha anotado un gol y ha repartido tres asistencias. ¿Verá con buenos ojos este ofrecimiento y el hacerse con sus servicios a coste cero de cara a la próxima temporada?

De momento, el conjunto franjirrojo está garantizándose la continuidad de varios de sus pilares. Recientemente llegó a un acuerdo con River Plate para hacerse en propiedad con Augusto Batalla. Por otro lado deberá decidir qué hace con un Óscar Trejo que termina contrato y que se ha ofrecido a renovar.