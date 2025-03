El futbolista de LaLiga al que Cubarsí ficharía para el Barcelona

Pau Cubarsí, central del Barcelona convocado con la Selección, ha concedido una entrevista en la que ha sido preguntado por el futbolista que ficharía para el conjunto azulgrana. El defensor de 18 años no ha dudado en señalar a un delantero que juega en LaLiga EA Sports como Julián Alvarez, del Atlético de Madrid.

“¿A quién ficharía?”, preguntó Juanma Castaño a Pau Cubarsí en El Partidazo. “A Julián Alvarez”, respondió el central del Barcelona.

Pau Cubarsí también se mojó a la hora de decir a quién daría el Balón de Oro. “Ahora mismo, por temporada y cómo se está dando, a Raphinha”, afirmó pese a que su compañero Lamine Yamal se pudiera molestar.

“No, Lamine me entiende. Lamine diría Raphinha también”, aclaró.

Sobre su relación con Lamine Yamal, que además de su compañero en el Barcelona lo es en la Selección, dijo: “Lo ves entrenar y jugar y dices: 'Podría ser yo, ojalá'. Una vez se me fue en un entrenamiento porque me resbalé y me lo recordó toda la semana”.

Sin embargo, Pau Cubarsí quiso desmarcarse de éste, que dijo que el Barcelona era el favorito para ganar la Champions. “Estamos en cuartos con los ocho mejores y todos somos favoritos”, declaró.

Por su parte, sobre una hipotética final contra el Real Madrid, comentó: “A ver, para el espectáculo es la mejor final, para la gente que le gusta el fútbol es la mejor y para nosotros que venga el que venga”.

La reacción de Pau Cubarsí cuando le llaman “niñato”

Por último, Pau Cubarsí reconoció que hay rivales que le llaman niñato. “Sí, hay alguno que me dice: 'Niñato, ¿qué haces aquí?' Y tal”, confirmó. Sobre lo que hacía, reveló: “Me río y me voy”.