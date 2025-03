Morata da alas al equipo de LaLiga que quiere ficharle

Ya en 2020, Álvaro Morata dijo que le gustaría retirarse en el Getafe y así lo ha reiterado el capitán de la Selección, ahora en las filas del Besiktas, en la última entrevista que ha concedido. En ella, el delantero de 32 años ha reconocido que se equivocó marchándose el pasado verano del Atlético de Madrid.

“Si fuese atrás en el tiempo, seguramente no me iría del Atlético. Cuando no estás bien a ciertos niveles de tu vida tomas decisiones equivocadas. En verano tenía que haber pensado más las cosas y ahora no vale de nada cambiarlo. ¿Volver? Ya es difícil... Hay que mirar hacia delante y estoy muy contento en Turquía”, señaló Álvaro Morata en El Larguero.

“Cuando estás en un momento complicado las cosas no las ves con claridad. Me estaba molestando el tema del futuro durante la Eurocopa y tienes que tomar decisiones rápidas. Necesitaba sentirme valorado y querido y el Cholo realmente me quería... Mi padre, mi representante y mucha gente me dijeron que me estaba equivocando”, reveló.

Reiterando que en ningún momento dejó el Atlético de Madrid por problemas con Simeone, Álvaro Morata contó: “El año pasado lo pasé muy mal y descubrí una parte más sensible, más sentimental del Cholo. Me sorprendió mucho como persona por cómo me ayudó con un tema personal. Me llevé una gran sorpresa con él”.

Cuestionado por su futuro, declaró: “A saber lo que te depara el futuro. Lo he dicho siempre y lo mantendré mientras pueda, si no me fuman... Me hace mucha ilusión lo del Getafe, aunque la gente se ría”.

La postura del Getafe ante el ofrecimiento de Álvaro Morata

Sobre la posibilidad de que Álvaro Morata juegue algún día en el Getafe, su presidente, Ángel Torres, dijo en diciembre en MARCA: “Tengo muy buena relación, no solamente con él si no con el padre y la familia. Siempre me ha dicho que el día que deje el fútbol quiere terminar aquí, lo cuál le agradezco Que el capitán de la Selección y Campeón de Europa esté diciendo que se quiere retirar donde empezó nos llena de orgullo y satisfacción”.