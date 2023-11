De la Fuente deja claro hasta cuándo quiere seguir al frente de la Selección

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, ha asegurado este viernes, en rueda de prensa, que se ve dirigiendo a "La Roja" en la Eurocopa porque todos "han trabajado para ello", y ha confiado en seguir al frente de la misma de cara al Mundial, aunque este aspecto "se tratará cuando corresponda".

"No creo que la sorpresa sea que no esté en la Eurocopa. Faltan siete meses y todos estamos ilusionados por llegar a esa cita. Cuando llegue el momento, nos sentaremos a hablar sobre mi futuro, pero si ambas partes estamos contentos, no habrá problema", ha matizado.

El técnico español ha comparecido ante los medios antes del último encuentro mañana domingo contra Georgia, clasificatorio para la Eurocopa de Alemania 2024, que el equipo "quiere ganar, y hacerlo bien, porque estos jugadores son ambiciosos y el objetivo es conseguir la primera plaza del grupo".

En este sentido, ha señalado que "es bueno sentir que se ve a España como uno de los favoritos al título, aunque es una responsabilidad que tiene doble filo y no podemos fallar a la gente", pero ha insistido en que "los jugadores siempre dan la cara y saben lo que supone representar a su país".

Sobre el papel de la selección, en la que será la última cita del año, ha insistido en que "aún no está cerrado 2023 y el deseo es hacerlo con otra victoria", si bien ha calificado a la plantilla con un "sobresaliente", en un año de "crecimiento del equipo".

"Todos quieren más cada día, y hay margen de mejora. Estoy muy contento con el equipo, pero creo que se puede hacer mejor y vamos a trabajar para conseguirlo", ha añadido Luis de la Fuente, quien ha avanzado que habrá "algunos cambios" de cara al encuentro ante Georgia.

Al respecto, ha sostenido que "hay jugadores con muchos minutos que necesitan descansar, pero el partido ante Georgia es muy importante, no es un mero trámite, por lo que seguro que algunos repetirán en el esquema titular", aunque no ha querido confirmar nombres hasta que lo sepan los propios implicados.

¿Debutará Remiro con la Selección?

Salvo Oyarzábal, que regresó a San Sebastián para tratar la lesión muscular que se produjo ante Chipre, el resto del combinado nacional está bien, por lo que tendrá a todos a su disposición, incluido el único jugador que aún no ha debutado, Álex Remiro.

Sobre éste, ha indicado que "es un gran portero, pero si no debuta en el José Zorrilla el domingo, no pasa nada, ya que tendrá ocasiones para jugar, seguro, y lo más importante era integrarle en el grupo, lo que ha sido muy fácil".

Otro de los nombres que han saltado a la palestra ha sido el de Lamine El Yamal quien, en caso de jugar ante Georgia, ya se convertirá en jugador de España al sumar su cuarta participación, algo a lo que ha restado importancia "porque desde siempre ha dicho que quería jugar en España".

En cuanto a Gavi, ha dicho que es "un jugador que es hiperactivo, y no quiere parar nunca, y si bien se suelen dosificar esfuerzos con los que juegan tanto, él es un superdotado y físicamente llega muy bien a estas alturas", de ahí que pueda volver a repetir en el once titular de España.

Por último, en cuanto al calendario de competiciones, el entrenador español ha explicado que "es difícil hallar una convivencia entre todas, pero todos quieren jugar partidos y siempre que se juega, hay riesgo de lesión, pero con la selección y con los clubes, porque forma parte del fútbol".

Ha querido agradecer "el gran trato" que han recibido durante su estancia en Valladolid, que ha visto regresar a la selección española 17 años después, y por eso desea "ofrecer el mejor partido posible, para corresponder a esa entrega que han mostrado".