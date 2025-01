Ya hay un gran favorito para fichar a Alberto Moleiro en verano

La UD Las Palmas ha sido capaz de neutralizar todas las ofertas que ha recibido hasta la fecha por Alberto Moleiro, especialmente porque la principal amenaza llegó en verano desde Arabia Saudí, un país al que no quiso poner rumbo el propio futbolista. Sin embargo, el conjunto canario tendrá complicado retener al centrocampista de 21 años en sus filas una vez que acabe la temporada. El gran favorito para hacerse con los servicios de Alberto Moleiro en verano sería, a día de hoy, el Arsenal de Mikel Arteta.

Así lo asegura Mirror, que señala que el cuadro londinense quiere aprovechar que el tinerfeño entrará en su último año de contrato para hacerse con sus servicios por una cantidad bastante inferior a los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. La UD Las Palmas, por su parte, vería con buenos ojos negociar con el Arsenal ya que no quiere que se repita con Alberto Moleiro lo mismo que con Álvaro Valles.

Alberto Moleiro podría cumplir un sueño de niño fichando por el Arsenal

El conjunto canario ya vio con buenos ojos los 20 millones que ofreció por él el Al-Ahli este verano, aunque pudo en las manos del futbolista la decisión de marcharse. “Es verdad que llegó la oferta, hablé con mis representantes y decidimos que no íbamos a ir. Estoy muy contento en Las Palmas, tengo contrato, es el club que me lo ha dado todo, que me ha dado la oportunidad de crecer en el fútbol profesional y estoy muy contento de estar en Las Palmas. Tengo unos sueños, tengo unos objetivos desde niño y la ilusión es grande, esta vez decidimos que no y ya está”, explicó el propio Alberto Moleiro en rueda de prensa.

Ahora, esos objetivos que tenía de niño podría cumplirlos poniendo rumbo a la Premier League de la mano del Arsenal.