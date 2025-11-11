Joaquín Sánchez tiene nuevo trabajo

El consejo de administración del Real Betis, reunido este martes, ha acordado el nombramiento por cooptación de Joaquín Sánchez como nuevo consejero del conjunto verdiblanco, pero matizando que dicha elección "deberá ser ratificada por los accionistas de la sociedad en la próxima Junta General".

"De este modo, el histórico capitán verdiblanco y también accionista de la entidad, pasa a formar parte del órgano gestor del club. Desde su retirada en 2023, Joaquín Sánchez había manifestado su deseo de aportar su experiencia y conocimiento al Real Betis Balompié tras más de dos décadas en la élite del fútbol profesional", añadió la nota de prensa.

"De hecho, en estas dos últimas temporadas ha desarrollado funciones tanto institucionales como deportivas. Tras este periodo, el excapitán ha aceptado la responsabilidad de formar parte del consejo de administración, por lo que reforzará los trabajos que había desarrollado en estas temporadas, con una vinculación directa con el área deportiva", subrayó la entidad verdiblanca en su comunicado oficial.

En el mismo texto de prensa, el Betis definió a Joaquín como "uno de los futbolistas más relevantes" de su historia. "Con la camiseta verdiblanca fue campeón de Copa en dos ocasiones, en 2005 y 2022", recordó.

"Además, es el jugador que más veces ha vestido la elástica de las trece barras por delante de otros mitos como José Ramón Esnaola, Julio Cardeñosa o Rafael Gordillo. En total, disputó 528 partidos con el primer equipo verdiblanco, repartidos en dos etapas: una primera entre 2000 y 2006, y una segunda entre 2015 y 2023", concluyó la nota.