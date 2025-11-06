"Pensé que mi hijo se había equivocado al fichar por el Betis"

El Betis va a recibir al Olympique de Lyon en la Europa League, un partido que tendrá lugar en La Cartuja y que el conjunto verdiblanco ha promocionado en redes con una fotografía de Nabil Fekir, que jugó en ambos equipos, luciendo su camiseta. Con motivo de este choque ha concedido también una entrevista Mohamed, su padre, que ha reconocido que llegó a plantearse si su hijo había acertado fichando por el Club de las Trece Barras. Y es que sus inicios fueron complicados con Rubi como entrenador, una situación que mejoró con la llegada de Manuel Pellegrini en su lugar.

“No empezó bien, porque en la primera temporada el club luchaba por no descender. El entrenador lo ponía un poco por la derecha, como al principio en el Olympique de Lyon, y me preguntaba si no se había equivocado”, reconoció el padre de Nabil Fekir en Le Progrès.

“Fue con Manuel Pellegrini cuando pudo jugar por el centro , y ahí rindió muy bien”, recordó Mohamed.

Sobre la hinchada del Betis, que tuvo a bien fichar a su hermano Yassin para el filial, dijo: “Nunca había visto una afición así, ni siquiera después de las derrotas. Lo veía muy feliz cada vez que iba a verlo a él y a su hermano Yassin”.

“Es una pena que sufriera una segunda rotura del ligamento cruzado anterior en febrero de 2023, pocos años después de la otra lesión de rodilla con el Lyon”, lamentó el padre de Nabil Fekir.

“Algunos aficionados incluso se tatuaron su retrato; era increíble”, rememoró, emocionado, Mohamed.

El paso de Nabil Fekir por el Betis

Nabil Fekir, que desde hace dos veranos juega en el Al-Jazira árabe, disputó un total de 165 partidos con el Betis, con el que marcó 29 goles y repartió 29 asistencias.