Ancelotti invita a Endrick a salir del Real Madrid si quiere estar en el Mundial

Endrick no ha sido convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos de Brasil ante Túnez y Senegal. El que fuera su delantero en su última temporada en el Real Madrid solo ha disputado 11 minutos en lo que va de temporada frente al Valencia, motivo por el que el técnico italiano ha querido darle públicamente un consejo si quiere estar en el próximo Mundial.

“Es importante para Endrick volver a jugar”, dijo Carlo Ancelotti en Placar invitando al brasileño a salir del Real Madrid en el mercado invernal.

Confirmando que había hablado con él, añadió: “Sí, hablé con él al principio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, ha vuelto, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club para ver qué le conviene”.

No obstante, Carlo Ancelotti vería con buenos ojos que Endrick fuese prudente teniendo en cuenta que puede jugar más Mundiales. “Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar el de 2026, porque tiene la calidad necesaria, pero también el de 2030, 2034 o incluso 2038. Lo importante es que vuelva a jugar y demuestre su calidad”, indicó.

¿Saldrá Endrick del Real Madrid en el mercado invernal?

Si bien hay varios equipos en LaLiga EA Sports dispuestos a ofrecer acomodo a Endrick en calidad de cedido si sale del Real Madrid en el mercado invernal, el delantero prefiere probar fortuna en el extranjero. A ser posible, el brasileño preferiría recalar en un equipo que juegue la Champions y, a día de hoy, el gran favorito para hacerse con sus servicios sería el Olympique de Marsella francés.