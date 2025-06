Jonathan Viera se ofrece para volver

A sus 35 años, Jonathan Viera termina contrato con el Johor el próximo 30 de junio y no descarta volver una vez más a la UD Las Palmas pese al descenso del conjunto canario.

Cuestionado al respecto, el atacante señaló durante un acto enl a Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas: “No sé lo que pasará, ni si seguiré jugando. Queda mucho verano y entiendo el morbo que esto genera, pero de momento no hay nada”.

“La UD Las Palmas es mi equipo, es mi gente, llevo ahí desde los 14 años. Yo nunca he descartado ayudar a mi equipo”, añadió.

A su vez, Jonathan Viera admitió estar en contacto con Miguel Ángel Ramírez: “Con el presi sí he hablado, pero para ver cómo estamos los dos. Estoy bien físicamente, aunque crean que no”.

¿Ha dado Jonathan Viera el paso al frente que le pedía el presidente de la UD Las Palmas?

Haciendo autocrítica, y señalándose como el máximo responsable del descenso de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez decía semanas atrás sobre el posible regreso de Jonathan Viera al conjunto canario: “Viera es de la casa y si queremos contar con él dará un paso al frente. Ya lo conocemos y ahí está, tanto su nombre como el de otros. El director deportivo ya está trabajando en la nueva plantilla. Valoraremos a Viera y a otras personas que quieran estar con nosotros, para decidir lo mejor para el club”.

Volviendo a las declaraciones de Jonathan Viera, el futbolista canario aprovechó la ocasión para criticar la renuncia de la UD Las Palmas a la cantera: “Creo que es un momento que el equipo tiene que mirar para dentro, para la gente de la casa y para los chavales de la cantera que han hecho un año espectacular. Pero es una pena que se mire en este momento en vez de mirar cuando las cosas van bien. Hay que tener claro de que siempre que miramos para fuera la cosa no funciona”.

“No estoy diciendo que no sean buenos los que vienen de fuera, yo he tenido compañeros que son unos máquinas, pero hay que mirar para fuera para la gente que de verdad viene a elevar el nivel que tenemos aquí”, matizó.