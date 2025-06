Juanpe deja el Girona y ficha por un nuevo equipo

El defensa del Girona Juan Pedro Ramírez 'Juanpe' ha anunciado este lunes en un vídeo publicado en las redes sociales del club que se desvinculará de la entidad catalana cuando finalice su actual contrato el próximo 30 de junio. A sus 34 años emprenderá una nueva aventura en México de la mano del Atlético San Luis.

Juanpe dejará Montilivi como el segundo jugador con más partidos con el Girona en el fútbol profesional (265), superado únicamente por el delantero uruguayo Cristhian Stuani (289).

"Desde el primer día me sentí querido y respetado, por eso me he dejado el alma cada día por este club. Cierro una etapa de mi vida sabiendo que una parte de mí queda aquí para siempre. No nací siendo del Girona, pero moriré siendo del Girona", ha afirmado el zaguero de Las Palmas de Gran Canaria (1991).

En un emotivo mensaje, Juanpe ha admitido que llegó en 2016 a Girona "con ilusión y ganas de crecer", pero se encontró con "algo mucho más grande de lo que podía imaginar". "Aquí he crecido como jugador, pero sobre todo como persona", ha insistido el defensa, que ha agradecido el apoyo de sus familiares, de la afición, de los compañeros, de los entrenadores y de los trabajadores del club.

El defensa ha celebrado el hecho de haber "tenido la suerte de hacer historia con la camiseta del Girona", en referencia a los dos ascensos a LaLiga EA Sports de 2017 y 2022, así como al debut del club esta temporada en la Liga de Campeones, competición en la que llegó a marcar un gol contra el Slovan de Bratislava.

Asimismo, el jugador también ha recordado que "tocó sufrir en los momentos duros", como el descenso de la temporada 2018-2019 y las siguientes tres campañas en la Segunda División del fútbol español.

En el comunicado de despedida, el Girona ha definido a Juanpe como "un referente dentro y fuera del campo, ejemplo de compromiso, profesionalidad y liderazgo". "Su huella en el vestuario, su entrega incondicional y su amor por el club lo han convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición", ha remarcado la entidad.

Juanpe fichará a coste cero por el Atlético San Luis

Juanpe, que llegó al Girona en 2016 procedente del Real Valladolid, ha decidido dejar LaLiga EA Sports para emprender una nueva aventura en México. Será en la filas del Atlético San Luis, club que se hará con sus servicios a coste cero según MARCA.