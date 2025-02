El menosprecio de Raphinha al Sevilla y la respuesta de Badé

El Barcelona sufrió para imponerse al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Lo hizo en la primera parte, ya que en la segunda acabó goleando 1-4 al conjunto hispalense. Sin embargo, días después, la prensa andaluza está indignada por el menosprecio de Raphinha al Sevilla que grabaron las cámaras de televisión, unas palabras por las que ha sido preguntado Loïc Badé.

Aludiendo a la salida de balón del Sevilla bajo presión, Raphinha le pidió a Lamine Yamal que fuera “con fe” a la presión, presionando “un poco más atrás”, por que ahí su rival era “malísimo”. Sus conversación, captada por las cámaras de televisión de Movistar, han sido vistas como un “menosprecio” por la prensa andaluza.

Cuestionado al respecto, Loïc Badé, central del Sevilla, respondió: “No lo he visto, pero que piensen lo que quieran”. “No he visto el vídeo, pero si piensa que somos malísimos... puede pensar lo que quiera”, insistió al ser preguntado de nuevo por el menosprecio de Raphinha.

Los refuerzos y la fidelidad de Loïc Badé al Sevilla

El central francés Loïc Badé destacó que a pesar de que "el equipo quería refuerzos" en el mercado de invierno, el entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, maneja "una buena plantilla" y que, para el domingo en Valladolid, pese a las bajas, "hay jugadores suficientes".

Loïc Badé no podrá jugar en el Nuevo Zorrilla por acumulación de amonestaciones, lo mismo que el centrocampista Saúl Ñíguez o los lesionados Sambi Lokonga, Akor Adamas y Tanguy Nianzou, pero el subcampeón olímpico estima que habrá "un buen equipo sobre el campo para afrontar el partido".

"Debemos estar unidos hasta el final. La plantilla ha cambiado con la marcha de algunos compañeros pero no hay excusas. No creo que hayamos perdido nada. Tenemos que sacar puntos y vamos a trabajar toda la semana para ello", señaló el central sevillista, que atendió a los periodistas en el Sánchez-Pizjuán, al que acudió para participar en un acto del club con escolares.

Loïc Badé no piensa que el partido de Valladolid "sea una final", sino "un parido importante en el que hay que sacar los tres puntos, como en todos", aunque sin "pensar en Europa como objetivo y sí en darlo todo en cada partido. Al final de temporada se verá hasta dónde llega el Sevilla".

El zaguero galo ha rechazado cuantiosas ofertas de Inglaterra para marcharse en este pasado enero, ya que el Sevilla es un sitio donde se está "sintiendo bien, y eso es lo importante", ya que considera que es un club en el que puede "progresar con el míster y con estos compañeros".

"He alcanzado la selección francesa jugando en el Sevilla, así que no creo que se hayan acabado las cosas aquí. Entiendo la situación del club y que se necesite el dinero, pero he decidido quedarme", subrayó Loïc Badé.

Raphinha contribuyó con un gol a la victoria del Barcelona ante el Sevilla

El Barcelona aprovechó este domingo el empate en el derbi madrileño de la víspera para apretar la cabeza de la Liga con una victoria en el campo del Sevilla 1-4, que le puso las cosas difíciles a los blaugranas en una primera mitad que acabó empatada a uno pero que se diluyó en el segundo periodo.

La primera acción ofensiva del Barcelona fue un excelente tiralíneas de Pedri a Lamine Yamal, que remató en escorzo hacia el segundo palo pero se topó, cuando ya corría a celebrar el gol, con la estirada de Nyland, que desvió a córner con un paradón que no hizo sino retrasar el 0-1 apenas unos segundos.

Raphinha recibió desde la esquina alejado del área y centró hacia Íñigo Martínez, quien la puso en el segundo poste, donde Lewandowski marcó tras ganarle la posición a Juanlu.

En el saque de centro, Saúl salió en estampida por el costado derecho y su pase de la muerte lo convirtió Vargas en el empate, en una acción idéntica que la que Pedrosa e Isaac Romero ensayaron pocos minutos después desde la otra banda, con la diferencia de que el delantero lebrijano pifió su remate.

La primera parte, que empezó a toda pastilla, no deparó más goles pero sí un fútbol espectacular, competido y plagado de alternativas en el que los barcelonistas dominaron la posesión, pudieron adelantarse con zurdazo de Koundé tras un servicio de Lamine Yamal con la espuela pero debieron agradecerle a su portero las tablas al descanso.

En efecto, Pedrosa incurrió por su carril en el tiempo de prolongación del primer periodo, Vargas lo puso en ventaja cuando fue desdoblado por su lateral, cuyo centro al área remató Lukebakio de chilena para que Szczesny evitase el tanto del belga con un manotazo impresionante.

Fermín sustituyó a Gavi, renqueante, en el descanso y mandó a la red el primer balón que tocó, antes de cumplir el minuto del segundo periodo: Pedri mandó un centro teledirigido desde la esquina izquierda del área y el onubense apareció desde la segunda línea para cabecear picado ante Nyland.

El canto del cisne de los sevillistas fue un buen pase de Saúl a Sow, que cortó entre los centrales para controlar ante el portero pero cayó empujado por Koundé, de forma demasiado leve según Hernández Hernández, quien dejó continuar la jugada que acabó con el 1-3, anotado por Raphinha con un derechazo raso.

Todavía con media hora por jugarse, Fermín fue expulsado debido a una dura entrada sobre Sow, García Pimienta activó a Suso y Ejuke para tratar de aprovechar la superioridad numérica pero los minutos se desgranaron sin que el Barcelona pasase más apuro que un tiro lejano de Loïc Badé repelido con dificultades por Szczesny.

De hecho, los hombres de Hansi Flick redondearon la goleada en el último minuto del tiempo reglamentado gracias a Eric García, muy sobrio en el rato que actuó como pivote y oportunista para cabecear solo en el segundo palo una falta lateral.