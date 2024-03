El mensaje de Jesé a Aurah Ruiz antes de poner rumbo a Supervivientes

Aurah Ruiz, mujer de Jesé Rodríguez, participará en la próxima edición de Supervivientes. Antes de emprender su nueva aventura, el que fuera futbolista del Real Madrid y de Las Palmas, y que actualmente se encuentra sin equipo, quiso dejarle un mensaje en redes sociales.

“Estoy emocionadísima, muy contenta de estar aquí y poder vivir la experiencia a tope. Ahora estoy en mi mejor momento y vengo a ganar 'Supervivientes'. Prepárense para conocer a la verdadera Aurah”, dijo Aurah Ruiz una vez que se confirmó que pondrá rumbo a Honduras.

Por su parte, Jesé Rodríguez, escribió a su mujer en redes sociales: “Te deseo todo lo mejor en esta nueva aventura. Para ti no será fácil, pero tú eres una mujer fuerte y luchadora, estoy seguro de que lo harás súper bien. A ganar, te amo”.

Jesé Rodríguez quiere seguir jugando en España

Aunque Jesé Rodríguez no encontró equipo en el mercado invernal, dijo en MARCA antes de que se cerrase: “Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia”.

Ahora es Aurah Ruiz la que, por trabajo, pondrá rumbo a Honduras con el objetivo de ganar Supervivientes.