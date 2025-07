Negociaciones muy avanzadas para el regreso de Jesé a España

Jesé Rodríguez, que ha vuelto a saborear el éxito a sus 31 años al proclamarse campeón de la liga de Malasia con el Johor FC podría seguir los pasos de Jonathan Viera, que ha regresado por cuarta vez a la UD Las Palmas. En el caso del ex del Real Madrid, que ya jugó con el conjunto canario en Segunda División, volvería por tercera vez.

Según MARCA, las conversaciones para el regreso de Jesé Rodríguez a la UD Las Palmas están muy avanzadas, por lo que su fichaje podría ser inminente.

Cuestionado al respecto, Jonathan Viera declaró: “Es amigo mío. Y yo a mis amigos siempre los quiero cerca. Aparte que creo que es un futbolista espectacular y con unas condiciones muy buenas. Tiene talento de sobra para jugar y claro que sí encajaría en esta nueva UD Las Palmas”.

No obstante, el canario añadió: “Esa faceta no me toca a mí. Si fuese director deportivo, que no creo, o entrenador, que me gusta más, pues sí me tocará afronta ese tipo de decisiones”.

El paso de Jesé Rodríguez por el Johor

Jesé Rodríguez, exjugador del Real Madrid, aterrizó en el club más laureado de Malasia en octubre de 2024, equipo con el que anotó 4 goles en 13 partidos contribuyendo así a que conquistase otro título de liga.

Tras haber terminado contrato, Jesé Rodríguez, que también ha pasado por Francia, por Inglaterra, por Portugal, por Turquía, por Italia y por Brasil, podría regresar nuevamente a España para incorporarse a coste cero a la UD Las Palmas.