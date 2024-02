Aparece un sorprendente equipo dispuesto a ofrecer su banquillo a Unai Emery

Aunque Unai Emery es feliz en el Aston Villa, su buen hacer en el conjunto inglés, cuarto clasificado en la Premier League, hace que varios equipos piensen en él de cara al siguiente curso. Uno de ellos es el Bayern de Múnich, donde Thomas Tuchel no seguirá la próxima temporada. No obstante, la de Unai Emery no es la única opción que maneja el conjunto alemán.

Además del técnico del Aston Villa; Xabi Alonso, actualmente en las final del Bayer Leverkusen, ha sido relacionado con el Bayern de Múnich. No obstante, de cambiar de aires, el tolosarra tendría preferencia por el Liverpool, donde también jugó y donde tampoco Jürgen Klopp seguirá la próxima campaña.

Más factibles que Unai Emery o Xabi Alonso, al estar actualmente sin equipo, resultarían para el Bayern de Múnich Zinedine Zidane, Antonio Conte, Hansi Flick o José Mourinho, del que se ha dicho que ya está aprendiendo alemán con la esperanza de poder tener su oportunidad en la Bundesliga después de que la opción de poner rumbo a Arabia Saudí haya quedado descartada para él.

Las bazas de Unai Emery para tomar las riendas del Bayern de Múnich

Aunque la lista para relevar a Thomas Tuchel es extensa, según Kicker, el Bayern de Múnich valora muy positivamente el trabajo que está haciendo Unai Emery en la Premier League. Además, en su anterior etapa en el Villarreal, les apeó de la Liga e Campeones en abril de 2022. A favor de Unai Emery también juega su experiencia en otras ligas como la francesa, donde dirigió al PSG.