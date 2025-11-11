Raúl Martín Presa se arremete contra Mario Suárez: "Está resentido"

Mario Suárez, ahora comentarista, criticó a Raúl Martín Presa por sus palabras sobre el vídeo con el que el Lech Poznan criticó el estado de los vestuarios del estadio de Vallecas. El presidente del Rayo, por su parte, no ha dudado en arremeter contra el exfutbolista del conjunto franjirrojo usando a Andoni Iraola para ello.

Refiriéndose a Mario Suárez, Raúl Martín Presa dijo en RNE: “Si le hubiera hecho caso, seguramente el primer año hubiese destituido a Andoni Iraola, porque me lo estaba diciendo todos los días y todas las temporadas porque no lo sacaba, y no hubiese hecho las temporadas que hizo”.

¿De dónde viene el desencuentro de Presa y Mario Suárez?

Tras el vídeo con el que el Lech Poznan criticó el estado de los vestuarios del Estadio de Vallecas, Raúl Martín Presa señaló en Movistar: “El vídeo me parece miserable. En la vida el mofarse, el burlarse, el reírse de la humildad o de la pobreza de una entidad deportiva es algo incalificable. Estamos muy molestos, tenemos el estadio que tenemos, ha cumplido todos los parámetros que exige la UEFA después de un trabajo muy importante durante todo el verano”.

Por su parte, Mario Suárez utilizó sus redes sociales para hacer una aclaración al presidente del Rayo Vallecano. “Ser humildes no es ser cutres. Ser humildes no es no tratar bien a los demás. No es ser tercermundista. No es ser el único club de la Liga que no vende entradas online. No es no cuidar a tu afición, no cuidar tus instalaciones, que los accesos sean un peligro o los baños sean de hace 20 años. Ser humilde significa reconocer tus limitaciones”, escribió.

Respondiendo ahora a las declaraciones de Mario Suárez, Raúl Martín Presa indicó: “No viene a cuento. Me sugiere que Mario Suárez está resentido y usa cualquier cosa para disparar. Creo que no tiene razón en lo que dice y creo que al final es un rencor que puede guardar del club”.

“Es un jugador que el Rayo le ha tratado extraordinariamente bien y creo que su actitud responde al rencor y en la cual no estoy en absoluto de acuerdo”, zanjó el presidente del Rayo Vallecano.