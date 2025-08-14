El Liverpool cierra un nuevo fichaje por 30 millones ante la posible salida de uno de sus futbolistas al Real Madrid

El Liverpool ha cerrado el fichaje de Giovanni Leoni, procedente del Parma, por 26 millones de libras (30 millones de euros), según confirmó Arne Slot, técnico de los 'Reds'. Este fichaje es un refuerzo de futuro con la mente puesta en que a Ibrahima Konaté, un futbolista fuertemente relacionado con el Real Madrid, solo le queda un año de contrato y hasta el momento no ha dado visos de que esté dispuesto a renovar.

Giovanni Leoni, de 18 años, viajará este jueves a Inglaterra para pasar el examen médico y firmar su contrato con el Liverpool. Arne Slot dijo este jueves en rueda de prensa que los dos clubes han llegado a un acuerdo, pero no quiso desvelar más detalles hasta que sea oficial en las próximas horas.

El Liverpool ya ha gastado cerca de 350 millones con el fichaje de Giovanni Leoni

El fichaje de Giovanni Leoni eleva por encima de los 300 millones de libras (cerca de 350 millones de euros) el gasto del Liverpool para nuevas contrataciones en este verano.

El Liverpool fichado hasta el momento a Florian Wirtz (125), Hugo Ekitiké (85), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40), mientras que han ingresado casi 200 millones por las ventas de Luis Díaz (70), Darwin Núñez (53), Jarrell Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold, que ha fichado por el Real Madrid, (10), Tyler Morton (10) y Nathaniel Phillips (3,5).