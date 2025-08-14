Oficial
Rescinde su contrato con el Levante un día antes de que comience la Liga
Llego en 2023 al Levante, equipo con el que disputó 33 partidos la temporada pasada
El Levante y el centrocampista tinerfeño Óscar Clemente han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta 2026, según informó este jueves el club valenciano en un comunicado.
Natural de Adeje, se incorporó a la entidad levantinista en 2023 procedente de la UD Las Palmas y jugó cedido en el Cartagena la segunda parte de la pasada campaña. Durante su etapa en el conjunto 'granota', ha participado en 33 compromisos oficiales y ha anotado un gol.
El Levante le agradeció en un comunicado "su trabajo y profesionalidad" y le deseó "el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional".
