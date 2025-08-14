Rescinde su contrato con el Levante un día antes de que comience la Liga

El Levante y el centrocampista tinerfeño Óscar Clemente han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta 2026, según informó este jueves el club valenciano en un comunicado.

Natural de Adeje, se incorporó a la entidad levantinista en 2023 procedente de la UD Las Palmas y jugó cedido en el Cartagena la segunda parte de la pasada campaña. Durante su etapa en el conjunto 'granota', ha participado en 33 compromisos oficiales y ha anotado un gol.

El Levante le agradeció en un comunicado "su trabajo y profesionalidad" y le deseó "el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional".