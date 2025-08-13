El favorito en LaLiga para fichar a Azpilicueta

Aunque el Celta de Vigo no ha renunciado a su fichaje, aún no ha alcanzado un acuerdo con César Azpilicueta, sin equipo desde que terminase contrato con el Atlético de Madrid. Esto es algo que quiere aprovechar Osasuna para hacerse con sus servicios tras la lesión de Iker Benito, al que Alessio Lisci ha reconvertido a lateral tras su cesión al Mirandés.

Obligado a fichar a un nuevo lateral que acompañe a Rosier, Catena, Boyomo, Herrando, Cruz Bretones y a Osambela, Osasuna piensa en un viejo conocido como César Azpilicueta. El polivalente defensor de 35 años, por su parte, podría regresar a la que fue su casa 15 años después y cerrar así el círculo.

Azpilicueta no estará con Osasuna en el Bernabéu

El fichaje de César Azpilicueta se cocina a fuego lento y no se hará antes del estreno liguero de Osasuna en el Bernabéu. Para el partido ante su exequipo, el Real Madrid, apunta a titular Víctor Muñoz, flamante fichaje del verano del cuadro rojillo que no ha podido completar toda la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros.

El extremo catalán jugó ante el Huesca, Real Sociedad y Racing de Santander, dejando buenas sensaciones gracias a su desborde desde el perfil izquierdo. Desde entonces se ha ejercitado por separado, dentro de un control de cargas para dosificar la exigencia física, ya que el joven futbolista de 22 años estuvo en el Mundial de Clubes de Estados Unidos con el Real Madrid antes de cambiar la capital por Pamplona.