El Celta de Vigo ficha a un ex del Barcelona

Llefga a coste cero y firma por cuatro temporadas con el Celta de Vigo

Iago Aspas of Celta de Vigo celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and RC Celta de Vigo at Riyadh Air Metropolitano stadium on February 15, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 15/02/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Los futbolistas del Celta de Vigo celebran un golAFP7 vía Europa PressEuropa Press
El Celta de Vigo anunció este miércoles el fichaje del lateral izquierdo Jan Oliveras, quien llega libre tras desvincularse del Roma y firma un contrato con la entidad celeste para las próximas cuatro temporadas.

El joven futbolista destaca por su versatilidad sobre el terreno de juego y su dominio en la banda izquierda, lo que le permite adaptarse a varias posiciones tanto en la defensa como en el centro del campo”, destacó el Celta de Vigo en su comunicado de prensa.

Internacional con la selección española Sub-18 y Sub-19, Jan Oliveras se formó en las categorías inferiores del Barcelona, de donde dio el salto al Roma en el verano de 2020. La pasada temporada jugó cedido por el conjunto italiano en el Dinamo de Zagreb croata.

