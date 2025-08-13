El Celta de Vigo ficha a un ex del Barcelona

El Celta de Vigo anunció este miércoles el fichaje del lateral izquierdo Jan Oliveras, quien llega libre tras desvincularse del Roma y firma un contrato con la entidad celeste para las próximas cuatro temporadas.

“El joven futbolista destaca por su versatilidad sobre el terreno de juego y su dominio en la banda izquierda, lo que le permite adaptarse a varias posiciones tanto en la defensa como en el centro del campo”, destacó el Celta de Vigo en su comunicado de prensa.

Internacional con la selección española Sub-18 y Sub-19, Jan Oliveras se formó en las categorías inferiores del Barcelona, de donde dio el salto al Roma en el verano de 2020. La pasada temporada jugó cedido por el conjunto italiano en el Dinamo de Zagreb croata.